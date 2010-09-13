Размеры: 500 на 90 пикселей, кол-во кадров - 1-2 на ваше усмотрение. Расположение в нижнем правом углу странички сайта (абсолютное позиционирование)

На баннере должно быть фото + текст. Нужно обыгрывать текст на баннере при помощи визуальных эффектов так, чтоб он привлекал внимание

Заметный крестик для схлопывания баннера

По клику на баннер – переход на статью

Материалы для разработки по почте.

Предполагается серия из таких баннеров в кол-ве 3-5 штук

Цену пишите в комментариях или в личку - мне сложно ее определить, так как мы ни разу не заказывали ричи для нашего сайта