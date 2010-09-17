Cоздание баннера

БаннерыЗавершен16 заявок302 просмотра
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Требуется разработать качественную флеш презентацию(ролик на 10-20сек.) От вас ссылки на лучшие работы, сроки и стоимость. ТЗ будет предоставлено выбраному исполнителю.

13 лет назад
marytan
Мария 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
feolet
Оксана 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Работа была выполнена четко и качественно, несмотря на очень ограниченные сроки. Плюс неоговореная дополнительная работа с программированием флешки. Все было сделано на высшем уровне, на 100 баллов. Рекомендую всем!!!! Будем в дальнейшем обращаться.
Было приятно работать. Надеюсь на сотрудничество в будущем. Хороший заказчик, рекомендую.
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