Баннер 220 на 90 px.

$15
БаннерыЗавершен6 заявок317 просмотров
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Приветсвую, необходимо нарисовать баннер в формате PNG.

Требования к баннеру:

Ширина: 220px

Высота: 90px

Должно быть нарисовано:

1. Два челвоека, симолизирующие покупку посетителей на сайт за 300 руб!

2. Все должно быть в виде комиска.

Бюджет 500 руб! (wmr)

13 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Прекрасный баннер! Спасибо за профессиональную работу!
Отличное сотрудничесво. Всем рекомендую!
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