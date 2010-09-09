Нужны баннеры для сайта Клиники

Есть пара маленьких картинок но я потерял от них исходники: http://monhyip.net/images/mmgp.gif http://monhyip.net/images/mmg.gif Мне нужно сделать такие же картинки, но только с исходниками(чтобы я надпись мог изменить на любую) пишем в асю 29три89восемь