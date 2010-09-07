Нужно сделать баннер

БаннерыЗакрыт16 заявок321 просмотр
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На основании готового эскиза нужно сделать баннер 186х247. Рассматриваются как статический, так и динамический варианты.

Указывайте какой вариант вы готовы предложить, стоимость, сроки, ссылку на портфолио.

13 лет назад
unsm
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
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Баннеры
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