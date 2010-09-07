Есть пара маленьких картинок но я потерял от них исходники: http://monhyip.net/images/mmgp.gif http://monhyip.net/images/mmg.gif Мне нужно сделать такие же картинки, но только с исходниками(чтобы я надпись мог изменить на любую) пишем в асю 29три89восемь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основании готового эскиза нужно сделать баннер 186х247. Рассматриваются как статический, так и динамический варианты.
Указывайте какой вариант вы готовы предложить, стоимость, сроки, ссылку на портфолио.
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