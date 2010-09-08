Надо сделать баннер

$50
БаннерыЗавершен13 заявок312 просмотров
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Надо сделать новый баннер для сайта miele-4you.com/ это который посередине странички

13 лет назад
zsv_
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Все выполнил быстро и качественно, заказал второй баннер .)
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!
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