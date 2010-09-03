Флеш баннер

Необходимо отрисовать 2-3 простеньких анимированных баннера. Уже есть картинки, заготовки. Важна скорость работы. Отбор предложений будет производиться 4.09.2010 в 20:00 по московскому времени. Работа должна быть сделана в течение 1-3 часов. Людям с репутацией возможна предоплата. В вашем предложении указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннерная программа OpenX не считает клики на одном банере.
Возможно неправильно вшита ссылка в банер.
Нужно проверить и исправить
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