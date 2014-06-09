Промо баннер на главную страницу MMAmarket.ru

# 1 — $ 15

Нужен баннер на главную страниццу сайта mmamarket.ru он должен включать в себя промо продоваемых брендов. Стилистику баннеров можно подчерпнуть из прикрепленного файла.

http://www.mmawarehouse.com/ - тут тоже можно посмотреть примеры.

Рекламируем Venum, Badboy, Tapout, SilverStar, Affliction