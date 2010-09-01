Создание 4 баннеров

Нужно сделать несколько рекламных баннеров для сайта botmasterru.com (сайт по продаже программного обеспечения, ознакомиться с описанием можно непосредственно изучив сайт). Дабы Ваша работа не прошла впустую, в случае если в качестве победителя выберут не Вас - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются 4 баннера и одна кнопка следующих размеров:
468х60 (до 30 кб)
234х60 (до 15 кб)
150х150 (до 25 кб)
600х200 (до 120 кб)
88x31
Анимированные (.gif),
Тема - заглушки (дефолтные) баннеры для баннерной сети
Текст примерно следущий:
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