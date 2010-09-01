Создание 4 баннеров

БаннерыЗакрыт13 заявок271 просмотр
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Требуются 4 баннера и одна кнопка следующих размеров:

468х60 (до 30 кб)

234х60 (до 15 кб)

150х150 (до 25 кб)

600х200 (до 120 кб)

88x31

Анимированные (.gif),

Тема - заглушки (дефолтные) баннеры для баннерной сети

Текст примерно следущий:

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13 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 часов назад
13 лет назад
$35
1 день
Лучший дизайнер баннеров ноября
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