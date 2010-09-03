Анимированный флеш-баннер

Нужно срочно сделать баннер флеш-банер по заданным параметрам. Важно сделать баннер уже сегодня или к завтрашнему утру, ну и желательно быть на связи в icq. Качество баннера должно быть на высоте, должен привлекать внимание, анимация обязательнА! Размер ...