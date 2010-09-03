Анимированный флеш-баннер

БаннерыЗакрыт13 заявок411 просмотров
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Нужен flash-баннер 150Х250.

Катко уровень сложности:

1. Верхняя четверть - три слова. По очереди каждое увеличивается ("выскакивает вперед"), затем становится обычного размера.

2. Средняя часть - меняющиеся (прилетающие справа, остановка 0,5 с, улетающие налево) фото, 6 штук

3. Нижняя четверть - 2 слова. По очереди каждое увеличивается, затем становится обычного размера.

Предоставляются:

1. Фон

2. Эскиз баннера (гиф)

3. Набор фотографий

Интересует цена, срок на изготовление - 1 вечер.

13 лет назад
NB_R
Eugene Re 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$50
1 день
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать.
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