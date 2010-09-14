Сделать 6 баннеров

$80
БаннерыЗавершен27 заявок1204 просмотра
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#1$80

Здравствуйте,

Нужно создать 6 баннеров для сайта www.zadanie.ua. Доп. информацию о сайте можно найти в разделе - Информация.

Размеры баннеров:

1.Баннер 468*60

2.Баннер 120*60

3.Баннер 250*250

4.Баннер 88*31

5.Баннер 120*600

6.Баннер 728*90

Содержание баннеров.

Логотип(взять с сайта)

Текст:

Дайте нам поручение и оно будет выполнено!

Хотите заработать? Регистрируйтесь и выполняйте поручения!

www.zadanie.ua

Для больших баннеров также(текст):

Нужно поздравить близких?

Помощь в оформлении документов?

Купить и доставить товар?

Найти необходимую информацию?

Жду ваши варианты,

Спасибо.

13 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#1
Только самые положительные комментарии! Порядочный и умелый человек. Все супер! )
Очень рекомендую этого заказчика! Приятно работать с такими людьми.
Заявки фрилансеров
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#1
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