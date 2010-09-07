Баннер для сайта "скупка.su"

# 1 — $ 20 # 2 — $ 5

Нужен баннер для размещения на сайте www.skupka.su под левым меню. Формат рассматривается любой - от простого jpg до более интересного gif или вообще флэш.. Но более предпочтителен для меня именно gif с движением. Размер баннера - ширина строго 210, высота примерно 300.. Цветовая гамма должна сочетаться с дизайном сайта.

Примерный текст:

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Всё остальное на усмотрение исполнителя. Креативные моменты приветствуются ;).