Flash баннер 240х400 для школы танцев

Я остался доволен сотрудничеством с Андреем. После того как баннер был готов, оперативно в режиме online были внесены мелкие правки. Баннер получился именно таким как его хотелось видеть. Т.е. Андрей понимает что нужно заказчику и это радует! Буду обращаться еще. Ставлю 7 баллов, а не 10, потому что Андрей пропал на 2 дня, без предупреждения ))