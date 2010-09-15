Flash баннер 240х400 для школы танцев

Нужен flash-баннер 150Х250. Катко уровень сложности: 1. Верхняя четверть - три слова. По очереди каждое увеличивается ("выскакивает вперед"), затем становится обычного размера. 2. Средняя часть - меняющиеся (прилетающие справа, остановка 0,5 с, улетающие налево) фото, 6 штук 3. Нижняя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер должен быть яркий.
Будет содержать обязательные элементы:
1. логотип (есть .psd)
2. направления: Стрип-пластика, восточные танцы, современные клубные танцы (go-go, R'n'B)
3. Текст 1: Рядом с метро, группы до 12 человек, комфортные танцевальные залы
4. Текст 2: Нажми и посмотри видео из студии танцев
+ ваша фантазия.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать три баннера для сайта http://magichoroscopes.com Форматы 486 на 60, 160 на 600, 240 на 400. Желательно пооригинальнее. Картинки разные. Указываейте, пожалуйста, вашу стоимость работыЗавершен13 лет назад
- $25
Нужен баннер для размещения на сайте www.skupka.su под левым меню. Формат рассматривается любой - от простого jpg до более интересного gif или вообще флэш.. Но более предпочтителен для меня именно gif с движением. Размер баннера ...Баннеры2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $80
Здравствуйте, Нужно создать 6 баннеров для сайта www.zadanie.ua. Доп. информацию о сайте можно найти в разделе - Информация. Размеры баннеров: 1.Баннер 468*60 2.Баннер 120*60 3.Баннер 250*250 4.Баннер 88*31 5.Баннер 120*600 6.Баннер 728*90 Содержание баннеров. Логотип(взять с сайта) Текст: Дайте нам поручение и оно будет выполнено! Хотите заработать? Регистрируйтесь ...Завершен13 лет назад
- $10
Баннерная программа OpenX не считает клики на одном банере. Возможно неправильно вшита ссылка в банер. Нужно проверить и исправитьБаннеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать 2-3 простеньких анимированных баннера. Уже есть картинки, заготовки. Важна скорость работы. Отбор предложений будет производиться 4.09.2010 в 20:00 по московскому времени. Работа должна быть сделана в течение 1-3 часов. Людям с репутацией возможна предоплата. В вашем предложении указывайте ...Завершен13 лет назад
- $15
Нужен баннер на главную страниццу сайта mmamarket.ru он должен включать в себя промо продоваемых брендов. Стилистику баннеров можно подчерпнуть из прикрепленного файла. http://www.mmawarehouse.com/ - тут тоже можно посмотреть примеры. Рекламируем Venum, Badboy, Tapout, SilverStar, AfflictionЗавершен13 лет назад
Требуются 4 баннера и одна кнопка следующих размеров: 468х60 (до 30 кб) 234х60 (до 15 кб) 150х150 (до 25 кб) 600х200 (до 120 кб) 88x31 Анимированные (.gif), Тема - заглушки (дефолтные) баннеры для баннерной сети Текст примерно следущий: Gugla.Net - Баннерная ...Закрыт13 лет назад
- $600
Нужно сделать несколько рекламных баннеров для сайта botmasterru.com (сайт по продаже программного обеспечения, ознакомиться с описанием можно непосредственно изучив сайт). Дабы Ваша работа не прошла впустую, в случае если в качестве победителя выберут не Вас - ...Баннеры3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Описание сути. Застолье. Достается пивоварня. Ставится на стол. Все удивляются. Веселье начинается. Тексты на вскидку: У вас праздник! Позвали гостей! Удивите их пивом собственного приготовления в Мини-Пивоварне BeerMachine! Ни каких консервантов, только натуральные солод и хмель! Делайте светлое или ...Баннерынет заявокЗакрыт13 лет назад