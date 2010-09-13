Разработка GIF-баннера

Надо сделать новый баннер для сайта miele-4you.com/ это который посередине странички
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать GIF баннер формата 728*90, 250*250 и 300*250 для проекта http://feedconverter.net
Сюжет ролика такой:
1) По центру баннера изображение электоронной книги, жирный плюс, облачко RSS иконок (9 маленьких стандартных rss иконок тремя рядами по три штуки в ряду, что то в это роде)
2) Логотип проекта + надпись FeedConverter.Net по центру баннера
3) Логотип с надписью уезжат в верхний левый угол
4) На баннер появляется красиво расположенный основной текст "Converter of RSS and Atom feeds to formats suitable for reading from mobile devices "
Идея неконечная, большим плюсом будет услышать от Вас какие то положительные дополнения.
Обязательно указывайте цену.
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