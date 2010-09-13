Разработка GIF-баннера

БаннерыЗавершен22 заявки318 просмотров
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Необходимо создать GIF баннер формата 728*90, 250*250 и 300*250 для проекта http://feedconverter.net

Сюжет ролика такой:

1) По центру баннера изображение электоронной книги, жирный плюс, облачко RSS иконок (9 маленьких стандартных rss иконок тремя рядами по три штуки в ряду, что то в это роде)

2) Логотип проекта + надпись FeedConverter.Net по центру баннера

3) Логотип с надписью уезжат в верхний левый угол

4) На баннер появляется красиво расположенный основной текст "Converter of RSS and Atom feeds to formats suitable for reading from mobile devices "

Идея неконечная, большим плюсом будет услышать от Вас какие то положительные дополнения.

Обязательно указывайте цену.

13 лет назад
freecode
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Роман сразу понял то что мне было нужно - работа была выполнена быстро и качественно.
Отличный заказчик. Предоставил четко ТЗ и все материалы, вследствие чего с работой справился быстро. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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