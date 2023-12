Разработка GIF-баннера

Необходимо создать GIF баннер формата 728*90, 250*250 и 300*250 для проекта http://feedconverter.net

Сюжет ролика такой:

1) По центру баннера изображение электоронной книги, жирный плюс, облачко RSS иконок (9 маленьких стандартных rss иконок тремя рядами по три штуки в ряду, что то в это роде)

2) Логотип проекта + надпись FeedConverter.Net по центру баннера

3) Логотип с надписью уезжат в верхний левый угол

4) На баннер появляется красиво расположенный основной текст "Converter of RSS and Atom feeds to formats suitable for reading from mobile devices "

Идея неконечная, большим плюсом будет услышать от Вас какие то положительные дополнения.

Обязательно указывайте цену.