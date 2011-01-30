freecode

Павел Шведов freecode

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Знание: Delphi, C++, PHP, HTML, CSS.

Базы данных: MySql

Опыт работы в области разработки и поддержки сайтов, большое колличество собственных наработок.

PHPMySQLHTMLCSSDelphi

  • Дизайн html-плеера для сайта + верстка

    Есть плеер, визуальная часть на html, движок на js. Визуальная часть сейчас сделана так, чтобы можно было потестировать движок плеера. Что нужно сделать: - предложить для плеера нормальный дизайн - сверстать дизайн Требования: - дизайн плеера должен быть минималистичным, меньше всяких ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна страницы + верстка

    Необходимо разработать заглавной страницы сайта (сайт пока будет состоять всего из одной заглавной страницы) + верстка. ТЗ прилагается. Предложения без стоимости не рассматриваются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Есть логотип из стандартной вордпрессовской темы - http://pickbox.ru/wp-content/themes/responsive/images/default-logo.png Нужно его поправить - вместо Responsive тем же шрифтом пишем Pickbox вместо логотипа в той же цветовой гамме и размере рисуем следующее: 1) куб в таком же положении - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120719/aXqEXNr4.png 2) ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны переводчики технических статей с английского

    Запускается новый проект на котором будут размещаться технические статьи, основная тематика - IT. Проект будет наполняться переведенными статьями с зарубежных блогов(dzone.com, hackaday.com etc), для перевода которых и ищутся переводчики. От вас потребуется переводить статьи из области в ...

    Переводы46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать кнопку

    $5

    Нужно написать стиль для кнопки (type="button"), чтобы она выглядела как кнопка "Send" здесь - http://feedconverter.net/contacts/ Естественно кроссбраузерно и резиново

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта частного репетитора

    Необходимо разработать дизайн сайта для частного репетитора английского языка Лёвиной Юлии Аркадьевны, 25 лет. Сайт будет распологаться по адресу http://repetitor-krasnogorsk.ru Общие концепция дизайна: 1) Шапка - в шапке хотелось бы увидеть клипарт-комбинацию в стиле биг-бен, британский флаг, дети, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить и настроить php-llvm

    Необходимо установить и настроить расширение php-llvm (https://gitorious.org/php-llvm) для работы c любым PHP 5 ветки (чем новее тем лучше, просто не факт что заработает). Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код какого-нибудь простого скрипта. Как результат, мне нужен ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cделать mp3 плеер

    Для сайта http://beatimpulse.com нужен mp3 плеер. Как вы видите сейчас на сайте используется soundcloud, но он не устраивает по ряду причин. Нужен плеер наподобие soundcloud. Требования: - плеер должен иметь плейлист в верхней части - плейлист подгружается через XML - ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Немного порисовать

    Отрисовать фон в хорошем разрешении как на этом изображении - http://beatimpulse.com/_covers/15_0.png. Картинка будет использоваться в качестве бэкграунда поэтому, размер файла с изображением должен быть максимально уменьшен (к примеру центр изображения, так как он не будет виден ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Консультация по исправлению падения MySQL

    Есть VPS у majordomo на убунту 9. Время от времени падает mysql из-за чего выдается ошибка при попытке подключения к БД: Предупреждение в приложении [2] mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) В ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод сайта на перую страницу

    Необходимо будет продвинуть сайт на первые страницы яндекса и гугла по ключевым словам: выездная банкетная служба (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино) выездной банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино) банкет (подмосковье ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручная установка ссылок

    Суть работы: предоставляю Вам список страниц с которых нужно установить ссылки на определенный сайт. В основном это форумы и блоги. Если надо зарегистрироваться - регистрируетесь, и пишите сообщение/комментарий с ссылкой на указанный сайт. Сообщение должно совпадать ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по эвакуаторам

    Необходимо разработать дизайн сайта по эвакуаторам. То есть если у Вас сломалась машина - вы можете зайти в интернет или попросить это сделать друзей, дабы найти эвакуатор, который заберет вашу машину. На главной странице будет представлен небольшой ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка GIF-баннера

    Необходимо создать GIF баннер формата 728*90, 250*250 и 300*250 для проекта http://feedconverter.net Сюжет ролика такой: 1) По центру баннера изображение электоронной книги, жирный плюс, облачко RSS иконок (9 маленьких стандартных rss иконок тремя рядами по три штуки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение англоязычного ресурса

    http://odt-converter.com надо продвинуть по ключевым словам: odt doc,odt to,odt word,odt to doc,odt converter,convert odt,odt pdf,odt online,odt to doc converter,convert odt doc,convert odt to doc,odt doc online,odt to doc online Продвижение с единоразовой оплатой. От вас цена, сроки и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип + favicon

    Нужно сделать логотип и на его основе favicon.ico для сайта feedconverter.net. Сайт пока еще не запущен - так что не пугайтесь. Логотип будет размещен в шапке, где сейчас надпись Application Factory. Идея для логотипа на ваш выбор - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья про полные версии RSS-лент

    Написать статью про то как из обычной rss-ленты получить расширенную, чтобы вместо анонсов статей были их полные содержания. Где уже можно найти полные варианты лент. Рассказать про следующие сервисы: 1) поподробнее про http://feedex.net/ 2) http://rss-farm.ru/ 3 Yahoo! pipes. Про ...

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт

    Пишите сразу стоимость. Сайт http://lamobile.ru Интересуют первые страницы в яндексе и гугле. Ключевики: Аксессуары для сотовых Аксессуары для сотовых оптом Аксессуары для мобильных Аксессуары для мобильных оптом Корпуса для мобильных Корпуса для мобильных оптом Корпуса для сотовых Корпуса для сотовых оптом Клавиатура для сотовых Клавиатура для сотовых оптом Клавиатура ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконка для сайта (favicon)

    Нужна иконка для стильная иконка для сайта - http://appfactory.ru/ Может шестереночки какие-нибудь или буквы AF, в стиле сайта. От вас цена и идеи (если есть) в предложения

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта по эвакуаторам
+
Дизайн сделан быстро и качественно, Алексей сразу угадал какой дизайн нам нужен. Общаться приятно, постоянно доступен в ICQ. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Mega-Omega
Владимир 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Иконка для сайта (favicon)
Всё отлично!
Работа была выполнена быстро - еще до того как я выбрал Владимира в качестве исполнителя :) Качеством работы доволен - за что спасибо Владимиру!
Ответный отзыв
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Доработка дизайна
Все отлично
Дмитрий показал способность хорошо разбираться в чужом коде, сделал все быстро и как было нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$190
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна страницы + верстка
Отличное сотрудничество, никаких проблем и недопониманий, своевременная оплата и приятное общение при работе! Perfecto Web рекомендует!
Все было сделано быстро и профессионально. Не первый раз нанимаю дизайнеров на фриланс - с этими ребятами было действительно приятно поработать.
Ответный отзыв
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Разработка GIF-баннера
Отличный заказчик. Предоставил четко ТЗ и все материалы, вследствие чего с работой справился быстро. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Роман сразу понял то что мне было нужно - работа была выполнена быстро и качественно.
Ответный отзыв