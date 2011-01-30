Есть плеер, визуальная часть на html, движок на js. Визуальная часть сейчас сделана так, чтобы можно было потестировать движок плеера. Что нужно сделать: - предложить для плеера нормальный дизайн - сверстать дизайн Требования: - дизайн плеера должен быть минималистичным, меньше всяких ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать заглавной страницы сайта (сайт пока будет состоять всего из одной заглавной страницы) + верстка. ТЗ прилагается. Предложения без стоимости не рассматриваются.Завершен11 лет назад
Есть логотип из стандартной вордпрессовской темы - http://pickbox.ru/wp-content/themes/responsive/images/default-logo.png Нужно его поправить - вместо Responsive тем же шрифтом пишем Pickbox вместо логотипа в той же цветовой гамме и размере рисуем следующее: 1) куб в таком же положении - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120719/aXqEXNr4.png 2) ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Запускается новый проект на котором будут размещаться технические статьи, основная тематика - IT. Проект будет наполняться переведенными статьями с зарубежных блогов(dzone.com, hackaday.com etc), для перевода которых и ищутся переводчики. От вас потребуется переводить статьи из области в ...Переводы46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно написать стиль для кнопки (type="button"), чтобы она выглядела как кнопка "Send" здесь - http://feedconverter.net/contacts/ Естественно кроссбраузерно и резиновоПрочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта для частного репетитора английского языка Лёвиной Юлии Аркадьевны, 25 лет. Сайт будет распологаться по адресу http://repetitor-krasnogorsk.ru Общие концепция дизайна: 1) Шапка - в шапке хотелось бы увидеть клипарт-комбинацию в стиле биг-бен, британский флаг, дети, ...Закрыт12 лет назад
Необходимо установить и настроить расширение php-llvm (https://gitorious.org/php-llvm) для работы c любым PHP 5 ветки (чем новее тем лучше, просто не факт что заработает). Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код какого-нибудь простого скрипта. Как результат, мне нужен ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта http://beatimpulse.com нужен mp3 плеер. Как вы видите сейчас на сайте используется soundcloud, но он не устраивает по ряду причин. Нужен плеер наподобие soundcloud. Требования: - плеер должен иметь плейлист в верхней части - плейлист подгружается через XML - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отрисовать фон в хорошем разрешении как на этом изображении - http://beatimpulse.com/_covers/15_0.png. Картинка будет использоваться в качестве бэкграунда поэтому, размер файла с изображением должен быть максимально уменьшен (к примеру центр изображения, так как он не будет виден ...Завершен13 лет назад
Есть VPS у majordomo на убунту 9. Время от времени падает mysql из-за чего выдается ошибка при попытке подключения к БД: Предупреждение в приложении [2] mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) В ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо будет продвинуть сайт на первые страницы яндекса и гугла по ключевым словам: выездная банкетная служба (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино) выездной банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино) банкет (подмосковье ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Суть работы: предоставляю Вам список страниц с которых нужно установить ссылки на определенный сайт. В основном это форумы и блоги. Если надо зарегистрироваться - регистрируетесь, и пишите сообщение/комментарий с ссылкой на указанный сайт. Сообщение должно совпадать ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта по эвакуаторам. То есть если у Вас сломалась машина - вы можете зайти в интернет или попросить это сделать друзей, дабы найти эвакуатор, который заберет вашу машину. На главной странице будет представлен небольшой ...Завершен13 лет назад
Необходимо создать GIF баннер формата 728*90, 250*250 и 300*250 для проекта http://feedconverter.net Сюжет ролика такой: 1) По центру баннера изображение электоронной книги, жирный плюс, облачко RSS иконок (9 маленьких стандартных rss иконок тремя рядами по три штуки ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Поправить иконку https://www.plimus.com/images/BuyNowBtns/b_order_s_icons.png - вместо "Order Now" написать "Donate"Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://odt-converter.com надо продвинуть по ключевым словам: odt doc,odt to,odt word,odt to doc,odt converter,convert odt,odt pdf,odt online,odt to doc converter,convert odt doc,convert odt to doc,odt doc online,odt to doc online Продвижение с единоразовой оплатой. От вас цена, сроки и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать логотип и на его основе favicon.ico для сайта feedconverter.net. Сайт пока еще не запущен - так что не пугайтесь. Логотип будет размещен в шапке, где сейчас надпись Application Factory. Идея для логотипа на ваш выбор - ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Написать статью про то как из обычной rss-ленты получить расширенную, чтобы вместо анонсов статей были их полные содержания. Где уже можно найти полные варианты лент. Рассказать про следующие сервисы: 1) поподробнее про http://feedex.net/ 2) http://rss-farm.ru/ 3 Yahoo! pipes. Про ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Пишите сразу стоимость. Сайт http://lamobile.ru Интересуют первые страницы в яндексе и гугле. Ключевики: Аксессуары для сотовых Аксессуары для сотовых оптом Аксессуары для мобильных Аксессуары для мобильных оптом Корпуса для мобильных Корпуса для мобильных оптом Корпуса для сотовых Корпуса для сотовых оптом Клавиатура для сотовых Клавиатура для сотовых оптом Клавиатура ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна иконка для стильная иконка для сайта - http://appfactory.ru/ Может шестереночки какие-нибудь или буквы AF, в стиле сайта. От вас цена и идеи (если есть) в предложенияИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад