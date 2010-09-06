Поправить иконку

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок269 просмотров
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13 лет назад
freecode
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SlavikS
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$3
1 день
Просил поправить иконку - было сделано быстро и без нареканий.
ТЗ поставлено четко и понятно. Приятно было работать. Оплата молниеносная. Рекомендую всем.
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