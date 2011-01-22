Здравствуйте Необходимо продвижение в топ10 в яндексе по поисковым запросам - решение задач по физике - решение задач по математике - решение задач по химии - решение задач ...
Вывод сайта на перую страницу
Необходимо будет продвинуть сайт на первые страницы яндекса и гугла по ключевым словам:
выездная банкетная служба (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)
выездной банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)
банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)
Сайта пока нет, будет запущен в ближайшем времени.
Я сам не заказчик собственно, а посредник, поэтому от Вас хотелось бы увидеть краткий отчет о стоимости по продвижению по данным ключевым словам, сроки вывода на первую страницу в гугле и яндексе, ориентировочное количество пользователей сайта, стоимость дальнейшей поддержки сайта на первых страницах в ПС
Отчет нужен для предоставления заказчику, по итогам выберем исполнителя.
Отчеты кидать в комментарии или в личку или на почту [email protected], в аську желательно не кидать.
Заявки фрилансеров
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