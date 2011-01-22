Вывод сайта на перую страницу

Необходимо будет продвинуть сайт на первые страницы яндекса и гугла по ключевым словам:

выездная банкетная служба (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)

выездной банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)

банкет (подмосковье | красногорск | нахабино | митино | строгино)

Сайта пока нет, будет запущен в ближайшем времени.

Я сам не заказчик собственно, а посредник, поэтому от Вас хотелось бы увидеть краткий отчет о стоимости по продвижению по данным ключевым словам, сроки вывода на первую страницу в гугле и яндексе, ориентировочное количество пользователей сайта, стоимость дальнейшей поддержки сайта на первых страницах в ПС

Отчет нужен для предоставления заказчику, по итогам выберем исполнителя.

Отчеты кидать в комментарии или в личку или на почту [email protected], в аську желательно не кидать.