Только для проживающих в Москве и МО! Требуется специалист на постоянной основе для сотрудничества в удаленном формате. Задачи: Поиск сетевых профильных ресурсов для размещения информации о заказчике. Размещение ...
Раскрутка программы в связи с распродажей (запад)
Требуется раскрутить распродажу программы для западного рынка
Программа под мобильное устройство навигации.
Кроме рассылки по падам и каталогам предлагайте дополнительные варианты.
Заявки фрилансеров
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