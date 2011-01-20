Требуется привлечь пользователей на сайт (блог)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка149 просмотров

Требуется привлечь на сайт (блог) http://mirtechniki.mirtesen.ru/ пользователей в количестве 1000 человек.

Оплата paypal, moneybookers после того как счетчик покажет, что вы пригласили на сайт 1000 человек.

Жду ваших предложений!

14 лет назад
EvgenStor
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров