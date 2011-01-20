Нужно раскрутить сервер WOW,о цене договоримся,писать в асю 578390364. Сервер вчера возродился после вайпа и смены тачки... http://dead-zone.net
Требуется привлечь пользователей на сайт (блог)
Требуется привлечь на сайт (блог) http://mirtechniki.mirtesen.ru/ пользователей в количестве 1000 человек.
Оплата paypal, moneybookers после того как счетчик покажет, что вы пригласили на сайт 1000 человек.
Жду ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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