Ищу создателя одноцентовой кампании в Яндекс Директе. Геотаргетинг Германия. Среднее количество кликов в сутки - 500 - 600. Тематика объявлений практически произвольная. Интересует сроки ...
Раскрутка сайта в англоязычном сегменте
Есть сайт www.1translate.com
Задача: раскрутить по ключевым словам "certified translation services", "russian translation services","birth certificate translation" и некоторым другим аналогичным.
От вас указать стоимость и ориетировочные сроки вывода в 10-ку Google
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