Раскрутка сайта в англоязычном сегменте

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Есть сайт www.1translate.com

Задача: раскрутить по ключевым словам "certified translation services", "russian translation services","birth certificate translation" и некоторым другим аналогичным.

От вас указать стоимость и ориетировочные сроки вывода в 10-ку Google

14 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров