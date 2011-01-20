Поднять ТИц сайта

Поисковая оптимизация по двум поисковым запросам : промышленные колеса, индустриальные колеса. Сайт представляет собой каталог промышленных колес. На Joomla. Не компонент каталога, а странички с категориями - подкатегориями, которые ссылаются на странички с названиями изображениями. ...