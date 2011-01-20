Раскрутка 5 сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок269 просмотров

Есть 5 разных сайтов разной тематики - необходимо их раскрутить - попасть в топ Яндекса.

ИЩУ специалиста, желательно из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Все подробности по аське или телефону

Звоните (812) 989 8080

ICQ 566558556

14 лет назад
interactivespb
Евгений 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров