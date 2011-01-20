Ищу создателя одноцентовой кампании в Яндекс Директе. Геотаргетинг Германия. Среднее количество кликов в сутки - 500 - 600. Тематика объявлений практически произвольная. Интересует сроки ...
Раскрутка 5 сайтов
Есть 5 разных сайтов разной тематики - необходимо их раскрутить - попасть в топ Яндекса.
ИЩУ специалиста, желательно из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Все подробности по аське или телефону
Звоните (812) 989 8080
ICQ 566558556
Заявки фрилансеров
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