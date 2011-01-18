План продвижения в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки152 просмотра

Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами.

Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет каждое из действий.

Примечание: страницы всегда поддерживаются акциями бренда.

Показывайте портфолио. Отвечать буду только на предложения с четким планом и ценами.

14 лет назад
BOSS_LU
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров