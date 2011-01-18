План продвижения в соц. сетях

Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами.

Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет каждое из действий.

Примечание: страницы всегда поддерживаются акциями бренда.

Показывайте портфолио. Отвечать буду только на предложения с четким планом и ценами.