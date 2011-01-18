Раскрутить приложение: http://vkontakte.ru/app1827558 набрать 2 000 000 пользователей Рассмотрим все предложения
Проект по smo&smm
Добрый день!
Проходит подбор руководителя проекта по рекламе в социальных медиа:
в блогах (LiveJournal, Блоги@Mail.Ru, LiveInternet, twitter.com и др.), в социальных сетях (vkontakte.ru, Twitter, odnoklassniki.ru, facebook.com и др.).
Требования:
- Опыт проведения рекламных компаний в социальных медиа.
- Разработка маркетинговой стратегии.
- «Связи» с партнерами в блогах (блогеры).
- Выполнение рекламных и экономических задач стоящих перед проектом.
Указывайте подробную информацию о себе и проектах.
С уважением,
Валентина.
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