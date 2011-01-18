Проект по smo&smm

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки149 просмотров

Добрый день!

Проходит подбор руководителя проекта по рекламе в социальных медиа:

в блогах (LiveJournal, Блоги@Mail.Ru, LiveInternet, twitter.com и др.), в социальных сетях (vkontakte.ru, Twitter, odnoklassniki.ru, facebook.com и др.).

Требования:

- Опыт проведения рекламных компаний в социальных медиа.

- Разработка маркетинговой стратегии.

- «Связи» с партнерами в блогах (блогеры).

- Выполнение рекламных и экономических задач стоящих перед проектом.

Указывайте подробную информацию о себе и проектах.

С уважением,

Валентина.

14 лет назад
crossfaderf
Алексеева 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров