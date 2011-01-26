crossfaderf

Алексеева crossfaderf

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

[email protected]

  • Копирайтер со знанием английского языка

    Поиск статей на определенную тему в англоязычном интернете, перевод, и создание интересных статей. Интересен человек который хочет стать сооснователем контентного проекта. Ваше местоположение не имеет значение. Желание создать бизнес в интернете, и ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект по smo&smm

    Добрый день! Проходит подбор руководителя проекта по рекламе в социальных медиа: в блогах (LiveJournal, Блоги@Mail.Ru, LiveInternet, twitter.com и др.), в социальных сетях (vkontakte.ru, Twitter, odnoklassniki.ru, facebook.com и др.). ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна сайта.

    Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта: 1. Промо-страница (главная). 2. Внутренняя страница. Вам будет предоставлена проектировка и концепция, от Вас требуется полное понимание задачи и её ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад