Разработка дизайна сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок377 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать дизайн сайта:

1. Промо-страница (главная).

2. Внутренняя страница.

Вам будет предоставлена проектировка и концепция, от Вас требуется полное понимание задачи и её креативное воплощение.

Указывайте подобные работы и примерную стоимость от-до.

Оплата по WMR или ЯД.

С уважением,

Валентина.

14 лет назад
crossfaderf
Алексеева 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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