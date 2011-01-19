Надо сделать дизайн для сайта
Нужна шапка сайта.
Здравствуйте.
Нужна шапка сайта.
Размеры
1000 ширина высота 200
логотип не более 285 пикселей (справа)
Я дам фотографии собственно с ними и надо будет работать. Фотографию для лого тоже дам ее надо будет отредактировать.
Сайт делаю подобный этому шаблону и шапка будет типо как фон
Вот пример http://info.kp.km.ua/
Там работы на 15 минут !!!
Прикрепил фото для логотипа его надо будет отредактировать. Остальные фото это фото города их надо будет красиво скомбинировать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Приветствую всех веблансеров. Необходимо разработать дизайн для сайта контрольно-счетной палаты. Необходимые требования: -Дизайн на всю ширину страницы (масштабируемый) - Основное и единственное меню слева -легкий и приятный дизайн - ...Завершен14 лет назад
Нужно оформить группу в контакте.Пишите в асю,рассмотрю все ваши предложения.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $135
Дизайн музыкального сайтаЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходим дизайн сайта для школы-гимназии. Название гимназии: Бучанская Украинская гимназия Информационный сайт, трех-колоночный. меню: Главная: -слово директора - новости -... История ...Закрыт14 лет назад
Необходим дизайн сайта высокого уровня! Есть фирменный стиль и бриф, есть старый сайт компании и комментарии к нему (что нравиться что нет) Необходима первая и второстепенные страницыДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн сайта. для психологов. т.е. тематика - психология, психологическое косультирование онлайн, личностные тренинги. что хочу примерно - в приложении. т.е. примерно стиль самого дизайна. удобно, просто, ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Частный проект для designstЗавершен14 лет назад
Существует корпоративный сайт компании (CMS - NetCat). http://conceptconsult.ru/ По возможности: перевод его на движок 1С-Битрикс, с сохранением всех данных, и желательно ссылочной структурой. Если первый вариант ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
1 - этап Необходимо разработать дизайн для сайта веб студии. Если у вас есть готовые макеты или дизайн жду ссылки. -------- 2 - этап Создание сайта под ключ веб ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад