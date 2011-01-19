Нужна шапка сайта.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок225 просмотров

Здравствуйте.

Нужна шапка сайта.

Размеры

1000 ширина высота 200

логотип не более 285 пикселей (справа)

Я дам фотографии собственно с ними и надо будет работать. Фотографию для лого тоже дам ее надо будет отредактировать.

Сайт делаю подобный этому шаблону и шапка будет типо как фон

Вот пример http://info.kp.km.ua/

Там работы на 15 минут !!!

Прикрепил фото для логотипа его надо будет отредактировать. Остальные фото это фото города их надо будет красиво скомбинировать.

14 лет назад
Nik_777
Никита 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

uradesign
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделал все очень быстро и качественно! Советую...
Как всегда приятно работать с хорошим заказчиком. Быстрая оплата и интересный проект!

Заявки фрилансеров

uradesign
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад