uradesign

Юрий Ясинский uradesign

 
36 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-дизайн и создание сайтов

Специализация: Дизайн сайтов

Уровень моих работ вы можете оценить, просмотрев портфолио

Работаю только с подробным техническим заданием. Если у заказчика нет технического задания, я отправлю бриф с вопросами.

Сроки на создание главной страницы 1-5 рабочих дней

Сроки на создание внутренних страниц 1-2 дня

Не занимаюсь нарезкой, html версткой, натяжкой дизайна на CMS

В конкурсах не участвую и не выполняю тестовые задания

Мелкие доработки бесплатно

Минимальный бюджет проекта: 5$

Работаю без предоплаты

Оплата:

Webmoney

Яндекс.Деньги

Visa, Master Card

ПриватБанк (Приват24)

Переводы: Western Union, Золотая Корона, Contact.

Комиссию за перевод средств оплачивает заказчик.

Исходники: в формате psd (слои расположены по папкам)

Все исходники отправляются после полной оплаты.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь!

Дизайн сайтаHTML
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недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
070707
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Придумать название фирмы
Задание было снято заказчиком
Грамотно поставленное ТЗ, никаких проблем. Спасибо за конкурс!
Ответный отзыв
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Сделать favicon для сайта
Быстро, качественно и без вопросов!
Быстрая оплата, ответственный заказчик.
Ответный отзыв
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать НГ шапку
Как и в прошлый раз, остался доволен выполненной работой! Всем рекомендую Юрия.
С таким заказчиком работать легко и приятно.
Ответный отзыв
zapsib
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
29 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Отредактировать шапку сайта bento72.ru
Отлично поработали! Спасибо за качественную работу. Рекомендую всем!
Приятно работать с таким заказчиком как Николай!
Ответный отзыв
alex-sget
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн интернет-магазина гаджетов
Спасибо большое Юрию. Сделал отличный дизайн моего интернет-магазина в короткие сроки. Предоплату не брал делал на совесть. Рекомендую!
Очень приятно работать с таким заказчиком Желаю вам успехов и процветания!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
8 отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва(-1)
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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