Веб-дизайн и создание сайтов

Специализация: Дизайн сайтов

Уровень моих работ вы можете оценить, просмотрев портфолио

Работаю только с подробным техническим заданием. Если у заказчика нет технического задания, я отправлю бриф с вопросами.

Сроки на создание главной страницы 1-5 рабочих дней

Сроки на создание внутренних страниц 1-2 дня

Не занимаюсь нарезкой, html версткой, натяжкой дизайна на CMS

В конкурсах не участвую и не выполняю тестовые задания

Мелкие доработки бесплатно

Минимальный бюджет проекта: 5$

Работаю без предоплаты

Оплата:

Webmoney

Яндекс.Деньги

Visa, Master Card

ПриватБанк (Приват24)

Переводы: Western Union, Золотая Корона, Contact.

Комиссию за перевод средств оплачивает заказчик.

Исходники: в формате psd (слои расположены по папкам)

Все исходники отправляются после полной оплаты.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь!