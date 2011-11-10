Юрий Ясинский uradesignuradesign
Специализация: Дизайн сайтов
Уровень моих работ вы можете оценить, просмотрев портфолио
Работаю только с подробным техническим заданием. Если у заказчика нет технического задания, я отправлю бриф с вопросами.
Сроки на создание главной страницы 1-5 рабочих дней
Сроки на создание внутренних страниц 1-2 дня
Не занимаюсь нарезкой, html версткой, натяжкой дизайна на CMS
В конкурсах не участвую и не выполняю тестовые задания
Мелкие доработки бесплатно
Минимальный бюджет проекта: 5$
Работаю без предоплаты
Оплата:
Webmoney
Яндекс.Деньги
Visa, Master Card
ПриватБанк (Приват24)
Переводы: Western Union, Золотая Корона, Contact.
Комиссию за перевод средств оплачивает заказчик.
Исходники: в формате psd (слои расположены по папкам)
Все исходники отправляются после полной оплаты.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь!
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