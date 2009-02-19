Куплен шаблон http://themeforest.net/item/docpress-genesis-wp-child-theme/240148?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=mikemcalister который нужно наполнить контентом вот от сюда http://telesemsamara.blogspot.com/ Нужно решить, куда что разместить. Подобрать шрифты, картинки. Необходимо сохранить стилистику шаблона.