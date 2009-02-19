Требуется перерисовать персонажа девочки из мультфильма в 3D-графике. Ожидается создание качественного 3D-изображения, которое будет соответствовать оригиналу и иметь детализированное исполнение.
- 3D-графика6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно интегрировать в интернет магазин новый способ доставки и вывести этот способ в оформление покупки. Интернет магазин http://soba4kishop.ru Интеграция СДЭК Технические вопросы по интеграции https://www.cdek.ru/clients/integrator.html?utm_referrer=https%3a%2f%2fe.mail.ru%2fmessage%2f15127289030000000288%2f&fa821dba_ipp_uid2=7Nqx5eoIFm6u0bAn%2fvLJt47fTRebvR4CGxM7alg%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1512809949055&fa821dba_ipp_key=1512809949056%2FNCQUjbxkNPGLmvNua%2b2qIg%3d%3dИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Куплен шаблон http://themeforest.net/item/docpress-genesis-wp-child-theme/240148?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=mikemcalister который нужно наполнить контентом вот от сюда http://telesemsamara.blogspot.com/ Нужно решить, куда что разместить. Подобрать шрифты, картинки. Необходимо сохранить стилистику шаблона.Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно отрисовать 5 логоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Фирма предоставляет заказчикам СРОЧНЫХ РАБОЧИХ для выполнения неквалифицированных работКопирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад