070707

Димыч 070707

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перерисовать 3D

    Требуется перерисовать персонажа девочки из мультфильма в 3D-графике. Ожидается создание качественного 3D-изображения, которое будет соответствовать оригиналу и иметь детализированное исполнение.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция сервиса доставки в интернет магазин | API | Drupal 8

    Нужно интегрировать в интернет магазин новый способ доставки и  вывести этот способ в оформление покупки.  Интернет магазин http://soba4kishop.ru  Интеграция СДЭК  Технические вопросы по интеграции https://www.cdek.ru/clients/integrator.html?utm_referrer=https%3a%2f%2fe.mail.ru%2fmessage%2f15127289030000000288%2f&amp;fa821dba_ipp_uid2=7Nqx5eoIFm6u0bAn%2fvLJt47fTRebvR4CGxM7alg%3d%3d&amp;fa821dba_ipp_uid1=1512809949055&amp;fa821dba_ipp_key=1512809949056%2FNCQUjbxkNPGLmvNua%2b2qIg%3d%3d

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить шаблон контентом

    $100

    Куплен шаблон http://themeforest.net/item/docpress-genesis-wp-child-theme/240148?WT.ac=category_thumb&amp;WT.seg_1=category_thumb&amp;WT.z_author=mikemcalister который нужно наполнить контентом вот от сюда http://telesemsamara.blogspot.com/ Нужно решить, куда что разместить. Подобрать шрифты, картинки. Необходимо сохранить стилистику шаблона.

    WordPress
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Отрисовка лого в Corel
Приятно было сотрудничать. Задача была поставлена четко, оплата без проблем. Удачи в работе!
Выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
uradesign
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Придумать название фирмы
Грамотно поставленное ТЗ, никаких проблем. Спасибо за конкурс!
Задание было снято заказчиком
Ответный отзыв