Отрисовка лого в Corel

Добрый день.Есть готовый логотип в jpg формате.Срочно нужно его сделать в хорошем качестве для размещения на флаерах,баннерах и т.д.Я так понимаю в векторе.и также в 3d для интернет страницы. Всю информацию отправлю на емаил. ...