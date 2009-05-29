Разработка логотипа Рекламного агентства - студии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт24 заявки804 просмотра
#1$

Требуется разработка логотипа студии "Axxiom".

Основное направление деятельности - веб-дизайн (создание сайтов), SEO, креативная реклама. Подробное описание в брифе (приложение). Нужен качественный логотип и вариант визитки.

По возможности комментарии к предлагаемым вариантам.

16 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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