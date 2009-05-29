Создать логотип для портала страхования
Нужно переделать логотип
Добрый день.Есть готовый логотип в jpg формате.Срочно нужно его сделать в хорошем качестве для размещения на флаерах,баннерах и т.д.Я так понимаю в векторе.и также в 3d для интернет страницы.
Всю информацию отправлю на емаил. Жду ваших предложений.
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