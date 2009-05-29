Нужно переделать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт47 заявок602 просмотра

Добрый день.Есть готовый логотип в jpg формате.Срочно нужно его сделать в хорошем качестве для размещения на флаерах,баннерах и т.д.Я так понимаю в векторе.и также в 3d для интернет страницы.

Всю информацию отправлю на емаил. Жду ваших предложений.

16 лет назад
handy
Дима 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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