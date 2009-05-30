Нужна шапка для форума

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Завершен24 заявки361 просмотр

Привет всем.

Нужно нарисовать шапку для форума: http://bestmasters.biz

По сути необходимо вот это: http://bestmasters.biz/images/modernheaven/modernheaven_headerLogo.gif исправить.

То есть убрать "best masters forum" и сделать это профессионально, чтобы смотрелось в сочетании с остальным форумом и выглядело серьезно.

Прошу, ваши предложения, ЦЕНЫ, сроки и ПОРТФОЛИО :)

С уважением.

16 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Dizajnersha
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнила работу. Быстро и профессионально! Рекомендую!
Самые приятные впечатления от сотрудничества! Задание было изложено четко и ясно. Александр - добросовестный заказчик и отличный в общении человек! Оплата - в полном объеме и вовремя. С удовольствием приму участие в следующих проектах. Спасибо, Вам, Александр!

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Dizajnersha
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