Однажды я уже объявлял конкурс и хочу сказать, что он себя оправдал. Победитель получил неплохую сумму, а я именно то, что хотел. Поэтому объявляется очередной конкурс по созданию логотипа. В Украине создается группой ...
Нужна шапка для форума
Привет всем.
Нужно нарисовать шапку для форума: http://bestmasters.biz
По сути необходимо вот это: http://bestmasters.biz/images/modernheaven/modernheaven_headerLogo.gif исправить.
То есть убрать "best masters forum" и сделать это профессионально, чтобы смотрелось в сочетании с остальным форумом и выглядело серьезно.
Прошу, ваши предложения, ЦЕНЫ, сроки и ПОРТФОЛИО :)
С уважением.
Выбранный исполнитель
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