Нужен срочно логотип

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен простой логотип для команды яхтсменов под названием "Victos"

Проблема в том, что нужен он срочно ,максимум до 15.00. Наворотов никаких не надо ,чем проще, тем лучше (но картинка нужна однозначно).Указывайте цену.

Господа! указывайте пожалуйста сроки и цены ,в противном случае ресурс не дает возможности добавить Вас в конкурс!