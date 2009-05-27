Состав фирменного стиля: 1. Цветовая концепция; 2. Название сети; 3. Шрифт; 4. Логотип. Сеть магазинов женской, мужской обуви, среднего ценового сегмента (1200 – 10000р., за пару). Расположен в ...
Нужен срочно логотип
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен простой логотип для команды яхтсменов под названием "Victos"
Проблема в том, что нужен он срочно ,максимум до 15.00. Наворотов никаких не надо ,чем проще, тем лучше (но картинка нужна однозначно).Указывайте цену.
Господа! указывайте пожалуйста сроки и цены ,в противном случае ресурс не дает возможности добавить Вас в конкурс!
Победитель конкурса
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