Нужен срочно логотип

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Завершен23 заявки791 просмотр
#1$

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен простой логотип для команды яхтсменов под названием "Victos"

Проблема в том, что нужен он срочно ,максимум до 15.00. Наворотов никаких не надо ,чем проще, тем лучше (но картинка нужна однозначно).Указывайте цену.

Господа! указывайте пожалуйста сроки и цены ,в противном случае ресурс не дает возможности добавить Вас в конкурс!

16 лет назад
shefik
Ольга 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Победитель конкурса

LogoPRO
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
Надежда очень быстро отреагировала на наш проект. Буквально за час был создан отличный логотип, отвечающий всем нашим требованиям, красивый и стильный. Не понадобилось даже редактировать. Рекомендуем как отличного и креативного специалиста. Будем работать дальше.
Отличный заказчик. Пришёл, увидел, заплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

LogoPRO
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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