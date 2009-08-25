Лого для сайта

ТЗ:

Есть абривеатура из букв: W E O B - нужно сделать из них логотип ресурса.( порядок букв не менять)

Теметика сайта - бизнес, финансы, Webmoney, инвестиции, кредиты, p2p-займы, ззаработок и т.д в этом духе.

Параметры лого:

-ширина 317 точек

-высота 77 точек

-фон:ffffff

-Рисунок GIF

-наличие тени желательно

Цветовая гамма: 6CA7D8, FF6600, D0D0D0 или 666666, и 006699.

Работа принимаеться в виде файла с готовым логотипом и дополнительным файлом в формате редактора

на катором Вы работали для возможности изменять размеры лого без потери цветовой гаммы.