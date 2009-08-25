Лого для сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок449 просмотров

ТЗ:

Есть абривеатура из букв: W E O B - нужно сделать из них логотип ресурса.( порядок букв не менять)

Теметика сайта - бизнес, финансы, Webmoney, инвестиции, кредиты, p2p-займы, ззаработок и т.д в этом духе.

Параметры лого:

-ширина 317 точек

-высота 77 точек

-фон:ffffff

-Рисунок GIF

-наличие тени желательно

Цветовая гамма: 6CA7D8, FF6600, D0D0D0 или 666666, и 006699.

Работа принимаеться в виде файла с готовым логотипом и дополнительным файлом в формате редактора

на катором Вы работали для возможности изменять размеры лого без потери цветовой гаммы.

16 лет назад
volvox
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

chalina
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Работа на 10 балов

Заявки фрилансеров

chalina
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад

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