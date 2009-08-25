Состав фирменного стиля: 1. Цветовая концепция; 2. Название сети; 3. Шрифт; 4. Логотип. Сеть магазинов женской, мужской обуви, среднего ценового сегмента (1200 – 10000р., за пару). Расположен в ...
Лого для сайта
ТЗ:
Есть абривеатура из букв: W E O B - нужно сделать из них логотип ресурса.( порядок букв не менять)
Теметика сайта - бизнес, финансы, Webmoney, инвестиции, кредиты, p2p-займы, ззаработок и т.д в этом духе.
Параметры лого:
-ширина 317 точек
-высота 77 точек
-фон:ffffff
-Рисунок GIF
-наличие тени желательно
Цветовая гамма: 6CA7D8, FF6600, D0D0D0 или 666666, и 006699.
Работа принимаеться в виде файла с готовым логотипом и дополнительным файлом в формате редактора
на катором Вы работали для возможности изменять размеры лого без потери цветовой гаммы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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