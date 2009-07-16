Нужно сосздать логотип для компании

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Завершен51 заявка486 просмотров

Нужно переделать логотип компании,изготовить несколько вариантов.В приложении есть существующий логотип и макет визитки где есть вид горы-как домиков.Вот это вид горы нужно совместить с названием компании "Эверест - Современная Кровля"

16 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$15
1 день
Валентина ответственный и профессиональный исполнитель.Было сделано много вариантов ,что не мало важно при выборе логотипа для компании.Всем советую обращаться именно к ней!
Отличный заказчик! Вежливый и приятный в общении человек. Постановка задачи точная и ясная. Оплата в срок, в полном объеме. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад