Выполнил проект в течении 15 минут, хотя я даже не выбирал его исполнителем. Выполнил проект очень качественно. Понял задание так, как было у меня в душе, а написать я этого не смог. Предложил сразу несколько вариантов. В общем логотип получился отличный. Теперь буду работать только с этим человеком. Оригинально, быстро и технологично. Спасибо Вам, Анатолий! -- С Уважением к Вам, Александр.