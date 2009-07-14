Приватный проект для tlanta

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок328 просмотров

Фирменный стиль под ключ

16 лет назад
sh1971
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Отлично справилась с поставленной задачей. Много интересных и красивых вариантов дизайна, а главное - нашла необходимую ИЗЮМИНКУ и выделила ее верно. Соотношения цена/качество - на 5!
Очень хороший заказчик. Работа оплачена, рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка лого

    $100

    Нужно: 1. Логотип 2. фирменный шрифт (основной и вспомогателный) 3. стилистическая фактура (графические и имиджевые элементы) 4. фирменный блок Сроки: 28 мая в 10:00 должны быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен логотип

    $5

    Нужно сделать ну прям очень простой логотип для сайта на логотипе должна быть надпись: CALORIC VALUE CONTROL COMPLEX файл прикреплю в приложение, там будет размер итп все нужно сделать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рестайлинг логотипа

    $30

    Рестайлинг логотипа, изменение шрифта названия, графический элемент остается.... цветовая палитра.... в дальнейшем возможна доработка фирм бланка, визиток (корпоративных и индивидуальных)

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для веб-студии

    Название фирмы "4 diamonds"(ВЭБ СТУДИЯ) ,можно использовать как ключевые буквы А и D Самый классный логотип куплю. Цену пишите. Порядочность гарантирую. откровение по прозьбам трудящихся: ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ- бУКВЫ A И D ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Освежить логотип

    $20

    Всем дорого времени суток. Что в итоге от всего это хочется получить: - Сделать, если так можно назвать, ребрендинг логотипа, добавить может динамики или еще что - то, что кому приедет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для автосайта

    Требуется логотип для сайта объявлений о продаже б/у автозапчастей. Предпочтения новичкам с мин. ценами или для вашего опыта.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для IT-Компании

    Требуется создать логотип для компании с названием "АйТи46", в латинской аббревиатуре - "IT46". (Можно любое из названий использовать). Компания занимается 3-мя направлениями: 1. Продает лицензионное программное обеспечение. 2. Занимается сервисным ...

    Joomla
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип торговой марки

    $100

    Разработать логотип торговой марки. По торговой маркой будут продаваться свежие культивированные грибы (шампиньон и вешенка). Наличие изображения гриба(или его символического изображения) на логотипе НЕ обязательно, но если оно будет отсутствовать, желательно приложить "легенду". ...

    Логотипы и Знаки66 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать логотип (брэнд)

    $70

    Обязательные условия: -Должно присутствовать полное название фонда "Межрегиональный общественный фонд содействия военно-патриотическому воспитанию" -На логотипе должно быть изображение георгиевской ленты. -Не использовать советские ордена и символы в логотипе. ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад