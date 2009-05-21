Разработать логотип торговой марки. По торговой маркой будут продаваться свежие культивированные грибы (шампиньон и вешенка). Наличие изображения гриба(или его символического изображения) на логотипе НЕ обязательно, но если оно будет отсутствовать, желательно приложить "легенду".

Название торговой марки на данный момент не утверждено, возможные варианты: "Гриб'ОК", "MvM", "Наш гриб" и др.

Лого должно быть ярким, хорошо смотрящимся на белом фоне.