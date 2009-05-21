Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции. Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. ...
Логотип торговой марки
Разработать логотип торговой марки. По торговой маркой будут продаваться свежие культивированные грибы (шампиньон и вешенка). Наличие изображения гриба(или его символического изображения) на логотипе НЕ обязательно, но если оно будет отсутствовать, желательно приложить "легенду".
Название торговой марки на данный момент не утверждено, возможные варианты: "Гриб'ОК", "MvM", "Наш гриб" и др.
Лого должно быть ярким, хорошо смотрящимся на белом фоне.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $90Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен логотип для молодежной организации "7мое поколение"Завершен16 лет назад
- $100
[В ЛС и ICQ не писать] Здравствуйте. Нужен логотип для моей команды. Информацию о Нас Вы можете прочитать в профиле (название, приимущества и т.п.). ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $70
Обязательные условия: -Должно присутствовать полное название фонда "Межрегиональный общественный фонд содействия военно-патриотическому воспитанию" -На логотипе должно быть изображение георгиевской ленты. -Не использовать советские ордена и символы в логотипе. ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Ищу человека, способного сделать flash-шапку для казино http://goldenslots.co.cc Бюджет: в пределах 10$ Выслушаю предложения в ICQ: 41146 нуль 71 пятьЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Конкурс на лого юр фирмы. Название, цвета и почтовый яик - в приложенииЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо создать порядка 150 мини логотипов на известные бренды. Размер логотипа 130*27 Образец http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/BCBGMAXAZRIA.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/Hermes.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/MaxMara.gif Только фон должен быть светлым. Бюджет 50 у.е. Срок ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать более красивым имеющийся логотип. Не нужно анимацию. Жду предложений в личкуЛоготипы и Знаки50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Разработать 3 варианта логотипа для информационного портала. Требования к логотипу: - не обязательно сверхсложный - обязательно оригинальный (с изюминкой, запоминающийся) - обязательно качественный (с тщательной прорисовкой) ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $80
Срочно нужен качественый логотип для клуба GOGOL. Этот логотип будет являтся брендом компании,котороя организует эксклюзивные VIP мероприятия для русскоязычной публике в Европе. Название которое должно присутсвовать в логотипе GOGOL Entertainment Если ваш ...Закрыт16 лет назад