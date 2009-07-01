Логотип для производственной фирмы

# 1 — $

Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции.

Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. А может и нет, без матрицы и пуансона. Но однозначно никакой абстракции. Лого должен четко ассоциироватся со штамповкой, с металлобрабатывающим производством. Название (шрифтовую часть) можно делать, а можно и нет. В целом не ограничиваю жестко ваше творчество.

Главное требование - технологичность. Т.е. логотип должен одинаково хорошо смотрется и на визитке напечатанным, и на металлическом изделии выштампованным. Т.е. лого однозначно монохромный, без мелких деталей (это не значит что сверхпримитивный). В тоже время он будет использоватся на сайте, соответственно победившему на будет сделать красивый вариант и в веб-графике, на флеш, чтоб например отблески бегали (не исключено, что победителю и дизайн сайта целиком отдам) В целлом логотип лаконичный и легковоспроизводимый. Пример классного лого, удовлетворяющего всем вышеперечисленным требованиям про технологичность - значок ОТК советский.