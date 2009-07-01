Логотип для производственной фирмы

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен73 заявки4411 просмотров
#1$

Фирма называется "Пресс-Штамп" и занимается металлобработкой: штапковкой, изготовлением штамповой оснастки. Предприятие небольшое, гибкое, достаточно высокое качество продукции.

Требуется логотип, однозначно отражающий деятельность предприятия - штамповка. Например, пусть в лого будет тема матрицы и пуансона. А может и нет, без матрицы и пуансона. Но однозначно никакой абстракции. Лого должен четко ассоциироватся со штамповкой, с металлобрабатывающим производством. Название (шрифтовую часть) можно делать, а можно и нет. В целом не ограничиваю жестко ваше творчество.

Главное требование - технологичность. Т.е. логотип должен одинаково хорошо смотрется и на визитке напечатанным, и на металлическом изделии выштампованным. Т.е. лого однозначно монохромный, без мелких деталей (это не значит что сверхпримитивный). В тоже время он будет использоватся на сайте, соответственно победившему на будет сделать красивый вариант и в веб-графике, на флеш, чтоб например отблески бегали (не исключено, что победителю и дизайн сайта целиком отдам) В целлом логотип лаконичный и легковоспроизводимый. Пример классного лого, удовлетворяющего всем вышеперечисленным требованиям про технологичность - значок ОТК советский.

16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Победитель конкурса

chibarin_al
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно удивлен быстротой перевода зеленого мамонта за работу, отличный заказчик! :)

Заявки фрилансеров

chibarin_al
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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