Необходим логотип для сайта www.sushifood.com.ua - я лично представляю в стиле японского минимализма... (пример - мой же сайт www.sushihouse.com.ua) выдержать в японской тематике в минимализме...
Создание логотипа
Требуется подобрать, создать логотип для компании «ОГНИ ГОРОДА» - владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по магазинам, ассортименту товаров и ценам в крупных торговых центрах).
Основное требование – яркая ассоциация с именем сети. Минимум составных элементов, отсутствие сложной графики. Не более трех цветов, предпочтительно ярких (но не ядовитых) оттенков.
Использование логотипа:
—Деловая документация
— Полиграфия
— Интернет
— Наружная реклама
— Упаковка
— Клейма на продукции
Продлил конкурс в связи с тем, что ни одна из работ не была утверждена начальством, и хотелось бы еще посмотреть. Кроме того, хотелось обратить внимание участников на основные пожелания к лого:
- ассоциация с именем сети
- простота
- не более трех цветов
С уважением, Дмитрий.
Заявки фрилансеров
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