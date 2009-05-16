Создание логотипа

# 1 — $

Требуется подобрать, создать логотип для компании «ОГНИ ГОРОДА» - владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по магазинам, ассортименту товаров и ценам в крупных торговых центрах).

Основное требование – яркая ассоциация с именем сети. Минимум составных элементов, отсутствие сложной графики. Не более трех цветов, предпочтительно ярких (но не ядовитых) оттенков.

Использование логотипа:

—Деловая документация

— Полиграфия

— Интернет

— Наружная реклама

— Упаковка

— Клейма на продукции

Продлил конкурс в связи с тем, что ни одна из работ не была утверждена начальством, и хотелось бы еще посмотреть. Кроме того, хотелось обратить внимание участников на основные пожелания к лого:

- ассоциация с именем сети

- простота

- не более трех цветов

С уважением, Дмитрий.