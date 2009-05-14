Срочно (до понедельника 18.05) необходимо разработать логотип для яркой лакокрасочной продукции спец.направления ( словесный + графический) и рекламный буклет размером еврофлаера двухсторонний (210х99мм). Бюджет скудный(( С продукцией можна ознакомится на сайте http://moon-light.kiev.ua/
Сделать логотип
Нужно сделать логотип на основе существующего
Из формата jpg в формате psd
Бюджет 200 руб
1 день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Разработка логотипа для сайта, по предварительной договоренностиЗавершен16 лет назад
- $25
Добрый день! Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов. Особенности: 1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей. ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG" Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов". Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн. Логотип должен быть простым, ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день, интересует создание логотипа и корпоративного стиля для компании. Интересует сотрудничество только с юридическим лицом, оплата только безнал.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Автор предложивший вариант, который будет выбран в качестве названия торговой марки бутика по продаже конфет и мармелада получит 30$, можно предлагать несколько вариантов. PS Креатифф приветствуется.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся: фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью. Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. ...Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день товарищи фрилансеры. Необходимо реализовать следующий проект. Создать логоттип для магазина торгующего детской одеждой и игрушками. Требования: Основное назначение логтипа быть помещенным на дисконтную карту. Желательно масштабируемость. ...Завершен16 лет назад
- $50
Добрый день. Необходим логотип для Детского Центра: дети от 1 до 7 лет, образовательно-развивающий центр. 1. Рассмотрю предложения по названию центра: пока это "Самородок", "Точка Роста". 2. Логотип: будет использоваться на будущем ...Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть потребность в разработке ЛОГОТИПА Детской рыболовной секции. И предложить всю линейку в свете НОВОГО ЛОГО -Грамота-диплом -Рекламный плакат -Эмблема -Флаг Все исключительно на добровольной основе то есть даром. ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен16 лет назад