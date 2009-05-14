Логотип для сайта курсов

$50
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Закрыт42 заявки1372 просмотра
#1$

Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG"

Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов".

Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн.

Логотип должен быть простым, желательно двуцветным или многоцветным.

Цветовая гамма - на Ваше усмотрение.

Креатив и творческих подход приветствуется.

Ждем Ваших эскизов и набросков. После отбора попросим сделать несколько вариантов логотипа.

16 лет назад
slavakim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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