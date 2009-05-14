Срочно (до понедельника 18.05) необходимо разработать логотип для яркой лакокрасочной продукции спец.направления ( словесный + графический) и рекламный буклет размером еврофлаера двухсторонний (210х99мм). Бюджет скудный(( С продукцией можна ознакомится на сайте http://moon-light.kiev.ua/
Логотип для сайта курсов
Необходимо создать логотип для сайта "SEO.KG"
Обязательное присутствие и использование названия "SEO.KG" или "SEO" и надпись "Курсы поисковой оптимизации" или "Поисковая оптимизация сайтов".
Сайт компьютерных, сео курсов оффлайн.
Логотип должен быть простым, желательно двуцветным или многоцветным.
Цветовая гамма - на Ваше усмотрение.
Креатив и творческих подход приветствуется.
Ждем Ваших эскизов и набросков. После отбора попросим сделать несколько вариантов логотипа.
Заявки фрилансеров
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