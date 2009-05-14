Добрый день. Необходим логотип для Детского Центра: дети от 1 до 7 лет, образовательно-развивающий центр. 1. Рассмотрю предложения по названию центра: пока это "Самородок", "Точка Роста". 2. Логотип: будет использоваться на будущем ...
Создать логотип магазина детской одежды
Добрый день товарищи фрилансеры.
Необходимо реализовать следующий проект.
Создать логоттип для магазина торгующего детской одеждой и игрушками.
Требования:
Основное назначение логтипа быть помещенным на дисконтную карту.
Желательно масштабируемость.
Логотип должен средне выглядеть и в цвете и в черно-белом виде (но без фанатизма, то есть без мелких деталей).
Исходник должен быть в corel draw, тобишь в векторе.
Требование к композиции:
Тут все просто. Земной шар без стран просто контурами чтобы былоя сно что земной шар, вокруг него плящет пять шесть детей. Все.
Оплата, извиняюсь но кризис и потому оплата только по факту окончания работ.
Я сам не конечный заказчик, но имею с ним прямой контакт в живую и потому при успешной работе получение денег не вопрос.
Цена работы 1500 рублей - или кто не из России 50 долларов.
Оплату гарантирую как вам удобней либо через вебмани, либо через систему контакт, либо анелик.
Сделать желательно до понедельника. Быстрее сделаем, быстрее заказчику понравится быстрее получите деньги и новый заказ.
Спасибо за внимание!
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