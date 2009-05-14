Создать логотип магазина детской одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка450 просмотров

Добрый день товарищи фрилансеры.

Необходимо реализовать следующий проект.

Создать логоттип для магазина торгующего детской одеждой и игрушками.

Требования:

Основное назначение логтипа быть помещенным на дисконтную карту.

Желательно масштабируемость.

Логотип должен средне выглядеть и в цвете и в черно-белом виде (но без фанатизма, то есть без мелких деталей).

Исходник должен быть в corel draw, тобишь в векторе.

Требование к композиции:

Тут все просто. Земной шар без стран просто контурами чтобы былоя сно что земной шар, вокруг него плящет пять шесть детей. Все.

Оплата, извиняюсь но кризис и потому оплата только по факту окончания работ.

Я сам не конечный заказчик, но имею с ним прямой контакт в живую и потому при успешной работе получение денег не вопрос.

Цена работы 1500 рублей - или кто не из России 50 долларов.

Оплату гарантирую как вам удобней либо через вебмани, либо через систему контакт, либо анелик.

Сделать желательно до понедельника. Быстрее сделаем, быстрее заказчику понравится быстрее получите деньги и новый заказ.

Спасибо за внимание!

16 лет назад
AxRv
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Очень креативный автор. Все вопросы задает по существу на их основе создает практически идеальную работу. Потрясающая оперативность. 2 часа первые варианты логтипа, который мало чем отличаются от заверщаюшего варианта. Работает быстро и честно. Всем советую.

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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