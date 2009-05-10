Необходим логотип для Детского центра

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт53 заявки1014 просмотров
#1$

Добрый день.

Необходим логотип для Детского Центра: дети от 1 до 7 лет, образовательно-развивающий центр.

1. Рассмотрю предложения по названию центра: пока это "Самородок", "Точка Роста".

2. Логотип: будет использоваться на будущем сайте и на банерах оффлайн рекламы.

Бюджет минимален, сами понимаете все для детей, буду рад рассмотреть ваши предложения.

Заранее всем благодарен.

PS: Цвета логотипа желто-зеленые, желто-синие.

16 лет назад
conborath
Borath 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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