# 1 — $

Добрый день.

Необходим логотип для Детского Центра: дети от 1 до 7 лет, образовательно-развивающий центр.

1. Рассмотрю предложения по названию центра: пока это "Самородок", "Точка Роста".

2. Логотип: будет использоваться на будущем сайте и на банерах оффлайн рекламы.

Бюджет минимален, сами понимаете все для детей, буду рад рассмотреть ваши предложения.

Заранее всем благодарен.

PS: Цвета логотипа желто-зеленые, желто-синие.