Лого для сайта.

Посмотрите прикрепленный файл. Нужно сделать такой же рисунок, только больше по размерам (раза в 3) с хорошим качеством. Или на крайний случай найти похожий шрифт, чтобы сделать такую надпись. Вообщем, вам виднее. Жду предложений, ...