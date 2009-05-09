Лого для сайта.

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Закрыт46 заявок414 просмотров

Срочно необходим лого для сайта http://magicboom.ru/

Необоходимо чтоб в шапке было написано "MAGICBOOM организация детских праздников 8-495-972-48-99"

Ваши сроки и цена?

16 лет назад
Mboom
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

himych
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

himych
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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