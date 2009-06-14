Нужен логотип

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Есть потребность в разработке ЛОГОТИПА Детской рыболовной секции.

И предложить всю линейку в свете НОВОГО ЛОГО

-Грамота-диплом

-Рекламный плакат

-Эмблема

-Флаг

Все исключительно на добровольной основе то есть даром.

За вами оставляем только моральное удовлетворение, что вы принимали участие в развитии детской рыболовной группы ОПГ «Перово».

ОПГ обозначает - Особая поплавочная группа.

Секция действует уже год. Поступили предложения сменить абревиатуру.

Обсуждаются следующие варианты:

ДРК - детский рыболовный кружок

ЮРК - юношеский рыболовный кружок

ДРС - детская рыболовная секция

ЮР - юный рыболов

ПССР - Перовская Спортивная Секция Рыболовов

КЮРС - "Перово" - Клуб Юного Рыболова-Спортсмена "Перово"

Вы можите предложить ваш вариант.

Варианты подобные нижеследующим исключаются:

РКП(б) - Рыболовный Кружок "Перово" (большой)

СПСР - Спортивная Перовская Секция Рыболовов

НКВД - Начальный Класс Воспитания Доночников

ЛДПР - любимый детьми Перовский рыболов

"СМЕРШ"-"Современная Молодежная Европейская Рыболовная Школа"

В данной секции есть и девочки, поэтому вариант Кружок перовских пацанов исключается.

Пожелание:

Поскольку логотип предполагается печатать на футболках, то ваш вариант логотипа должен быть смотрибельным и в одном цвете. Готовый логотип должен быть в векторе. Цветной вариант может рассматриваться как эмблема.

Предложенные варианты можно посмотреть в приложении.