Жду предложений по ценам
Нужен логотип
Есть потребность в разработке ЛОГОТИПА Детской рыболовной секции.
И предложить всю линейку в свете НОВОГО ЛОГО
-Грамота-диплом
-Рекламный плакат
-Эмблема
-Флаг
Все исключительно на добровольной основе то есть даром.
За вами оставляем только моральное удовлетворение, что вы принимали участие в развитии детской рыболовной группы ОПГ «Перово».
ОПГ обозначает - Особая поплавочная группа.
Секция действует уже год. Поступили предложения сменить абревиатуру.
Обсуждаются следующие варианты:
ДРК - детский рыболовный кружок
ЮРК - юношеский рыболовный кружок
ДРС - детская рыболовная секция
ЮР - юный рыболов
ПССР - Перовская Спортивная Секция Рыболовов
КЮРС - "Перово" - Клуб Юного Рыболова-Спортсмена "Перово"
Вы можите предложить ваш вариант.
Варианты подобные нижеследующим исключаются:
РКП(б) - Рыболовный Кружок "Перово" (большой)
СПСР - Спортивная Перовская Секция Рыболовов
НКВД - Начальный Класс Воспитания Доночников
ЛДПР - любимый детьми Перовский рыболов
"СМЕРШ"-"Современная Молодежная Европейская Рыболовная Школа"
В данной секции есть и девочки, поэтому вариант Кружок перовских пацанов исключается.
Пожелание:
Поскольку логотип предполагается печатать на футболках, то ваш вариант логотипа должен быть смотрибельным и в одном цвете. Готовый логотип должен быть в векторе. Цветной вариант может рассматриваться как эмблема.
Предложенные варианты можно посмотреть в приложении.
Победители конкурса
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