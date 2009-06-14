ICQ 447342864 (если офлайн всеравно пишите =)
............................................................
Фри дизайн, любые проекты, минимальные сроки.
Рабтаю в Photoshop, Illustrator, Corel Drow и в других программах (верстки данных и создание изображения) так же в Mac OS под Apple.
При желании есть команда программистов работающих со всеми видами машинного языка от Ассемблера до Актион Скрипт, если есть желание на серьёзные проеткы - милости просим...
так же:
- Аналитика
- Креатив
- Создание наполнения сайтов (статей, историй, даже романов=)
- Художественный рисунок и обработка фотографий в любом стиле (использование планшета)
- PR каманда
А так же поддержка сайтов, перевод книг, и всё всё всё =)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
7 баллов
15 лет назад
Оперативный отклик, файл в формате cdr предоставлен, но только с изображением рыбачка. Есть пожелание предоставлять результаты и наработки целиком, а не фрагментарно. В целом, приятное впечатление от сотрудничества.
Ответный отзыв
Нормально