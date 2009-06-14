ICQ 447342864 (если офлайн всеравно пишите =)

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Фри дизайн, любые проекты, минимальные сроки.

Рабтаю в Photoshop, Illustrator, Corel Drow и в других программах (верстки данных и создание изображения) так же в Mac OS под Apple.

При желании есть команда программистов работающих со всеми видами машинного языка от Ассемблера до Актион Скрипт, если есть желание на серьёзные проеткы - милости просим...

так же:

- Аналитика

- Креатив

- Создание наполнения сайтов (статей, историй, даже романов=)

- Художественный рисунок и обработка фотографий в любом стиле (использование планшета)

- PR каманда

А так же поддержка сайтов, перевод книг, и всё всё всё =)