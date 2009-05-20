Логотип для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен43 заявки1471 просмотр
#1$

Добрый день!

Необходимо разработать логотип для магазина занимающегося продажей ножей(основное направление), фонарей и часов.

Особенности:

1. Логотип может включать в себя элементы логотипов фирм производителей.

http://www.xtool.com.ua/UserFiles/Image/leatherman_logo.jpg

http://www.xtool.com.ua/UserFiles/Image/highgear_logo.gif

http://www.xtool.com.ua/UserFiles/Image/inova-logo-2.jpg

2. Логотип содержит название сайта – MultiTools

3. Логотип, должны подходить под цветовую гамму сайта.

Адрес: http://multi-tools.com.ua/

Способы оплата:

- нал (Киев)

- веб мани

16 лет назад
Garret
37 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Хороший логотип за небольшую сумму. Быстро и профессионально, рекомендую.
Всегда приятно работать с заказчиком, который: 1. Знает чего хочет 2. умеет это объяснить 3. Выполняет свои обязательства. Всем рекомендую этого человека

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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