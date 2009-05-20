Разработка логотипа (для Tolkodubova Denisa)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки405 просмотров

Разработка логотипа для сайта, по предварительной договоренности

16 лет назад
rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Заказывал логотип, было предоставлено куча вариантов, дорабатывал, показывал все быстро и четко. В итоге работа на отлично. Продолжаю работу. Рекомендую!
Рабоатать с Дмитрием одно удовольствие : всегда есть четкое видение проекта, конструктивная критика (как же без нее), своевременная оплата. Сейчас продолжаем дальнейшее сотрудничество, чему, собственно говоря, очень рад. Заказчик что надо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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