Разработка логотипа (для Tolkodubova Denisa)

Рабоатать с Дмитрием одно удовольствие : всегда есть четкое видение проекта, конструктивная критика (как же без нее), своевременная оплата. Сейчас продолжаем дальнейшее сотрудничество, чему, собственно говоря, очень рад. Заказчик что надо, рекомендую.